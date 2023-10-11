النيجر تمهل رئيس بعثة الأمم المتحدة 72 ساعة للمغادرة
طالب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر رئيس البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، وذلك وفقًا لمذكرة من وزارة الخارجية اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك بعد أن بدأت طلائع القوة الفرنسية الموجودة في النيجر، أمس الثلاثاء، الانسحاب من البلاد، إثر الانقلاب الذي أطاح بنظام الحكم السابق بقيادة الرئيس المعزول محمد بازوم.
وبحسب رئاسة الأركان في النيجر، بدأت فرنسا سحب قواتها من البلد الأفريقي امتثالًا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا بالرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.