النيجر تمهل رئيس بعثة الأمم المتحدة 72 ساعة للمغادرة

يأتي ذلك بعد أن بدأت طلائع القوة الفرنسية الموجودة في النيجر، أمس الثلاثاء، الانسحاب من البلاد، إثر الانقلاب الذي أطاح بنظام الحكم السابق بقيادة الرئيس المعزول محمد بازوم.

وبحسب رئاسة الأركان في النيجر، بدأت فرنسا سحب قواتها من البلد الأفريقي امتثالًا لطلب قادة الانقلاب الذين أطاحوا بالرئيس الموالي لباريس بمغادرة الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.