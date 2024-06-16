رغم "القلق الغربي".. كيف سارت قمة السبع بسلاسة "غير متوقعة"؟

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الضعف السياسي، والحروب المستعصية في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتحديات التي تفرضها روسيا والصين، اجتمعت في قمة "مجموعة السبع"، التي انعقدت لخلق التضامن وراء القيادة الأمريكية.

وسارت قمة مجموعة السبع التي اختتمت السبت بـ"سلاسة غير عادية"، وفقًا للمعايير التي يجتمع فيها زعماء القوى الكبرى، ما يُعدّ مقياسًا للقلق الذي يشعر به القادة بشأن الاتجاهات المتدهورة في أوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، ومستقبلهم السياسي.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو ضعيفًا سياسيًا وغير متأكد من إعادة انتخابه، بيد أن اجتماع القمة هذا كان مثالًا آخر على القيادة الأمريكية للغرب دون منازع، لا سيّما في القضايا الخلافية المتعلقة بالحرب والسلام.

ومن العناوين الرئيسة حول الدعم الجديد لأوكرانيا، جرى الإعلان عن ضخ 50 مليار دولار على أساس الأموال المكتسبة من الأصول الروسية المجمدة، والاتفاقيات الأمنية طويلة الأجل مع أوكرانيا التي وقعتها الولايات المتحدة واليابان.

وكان هذا التجمع الأول في سلسلة تهدف إلى دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الحرب ضد روسيا، وفقًا للصحيفة.

وأضافت "على الرغم من أن أوكرانيا لن تتلقى دعوة لبدء محادثات العضوية مع حلف شمال الأطلسي، بيد أن الحلف بقيادة الولايات المتحدة، يُعِد ما أسماه وزير الخارجية أنتوني بلينكن جسرًا نحو العضوية، من خلال حزمة منسقة من التدخلات العسكرية طويلة المدى والدعم المالي لكييف"، وهو ما شبهه البعض بـ"المهمة الدبلوماسية والعسكرية".