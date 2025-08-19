إسرائيل ترفض "إهانة" رئيسة وزراء الدنمارك لنتنياهو

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء أن وصف رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مشكلة بحد ذاته" يتسم بالإهانة.

وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة "Jyllands-Posten" الدنماركية: "بصراحة، الخلافات بين الأصدقاء أمر طبيعي، ونحن نعتبر رئيسة الوزراء الدنماركي صديقة، لكن قولها إن رئيس الوزراء المنتخب أصبح مشكلة هو إهانة ليس فقط لرئيس الوزراء، بل وللنظام الديمقراطي الإسرائيلي بأكمله" وفق تعبيره.

وأضاف أن تصريحات فريدريكسن "تجاوزت" أي خلاف سابق بين البلدين، واتهمها بعدم احترام الديمقراطية الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم انتخاب نتنياهو بشكل ديمقراطي.

ورفض الوزير كذلك تصريح فريدريكسن بأن السلطات الإسرائيلية قد بالغت في إجراءاتها تجاه قطاع غزة.

واعتبر أن سكان الضفة الغربية يميلون للإرهاب، وشدد على أن من يخالف القوانين الإسرائيلية ستتم ملاحقته عبر القضاء، حسبما أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت ميتي فريدريكسن قالت لوسائل إعلام في البلاد يوم السبت الماضي إن الدنمارك، التي تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تدرس فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار القتال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" المحلية أن "نتنياهو أصبح الآن مشكلة في حد ذاته"، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية "تذهب بعيدًا جدًا".