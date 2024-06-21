بلينكن يؤكد لإسرائيل أهمية الحل الدبلوماسي وتجنب التصعيد في لبنان

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الوزير أنتوني بلينكن أكد، خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين، على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي وتجنب المزيد من التصعيد في لبنان.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن بلينكن شدد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع.

وأشار البيان إلى أن الوزير بلينكن اجتمع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.