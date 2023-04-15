ترامب يكشف عن مداخيله بعد تركه البيت الأبيض

وجنى ترامب 100 ألف دولار إلى مليون دولار من بيع بطاقات تحمل صورته مصنعة بتقينة الرموز غير قابلة للاستبدال (إن إف تي) يبلغ سعر كلّ واحد منها 99 دولارًا يظهر عليها نجم تلفزيون الواقع السابق بأزياء مختلفة منها زيّ راعي أبقار، ورائد فضاء، وطيار مقاتل.

وحصل أيضًا على أكثر من 5 ملايين دولار من مشاركته في مؤتمرات، وهذا المبلغ تديره شركة "سي أي سي فينتشرز" CIC Ventures، بحسب التقرير.

في المقابل، أفاد ترامب بأنه لم يكسب أكثر من 200 دولار من مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، وهي الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال" الخاصة به، رغم أنه يمتلك 90% من الشركة التي تتراوح قيمتها بين 5 ملايين و25 مليون دولار، وفق التقرير.