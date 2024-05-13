السويد: مستعدون لنشر أسلحة نووية في زمن الحرب

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الإثنين، عن انفتاحه لنشر أسلحة نووية في السويد في زمن الحرب، فيما يطالب المنتقدون بحظرها على أراضي البلد الذي انضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل فترة قصيرة.

وسيصوت البرلمان السويدي في يونيو/ حزيران على اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة التي ستسمح للأمريكيين بالوصول إلى القواعد العسكرية السويدية وتخزين معدات وأسلحة فيها، بحسب "فرانس برس".

وأنهت السويد نهجها القائم على عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته مدة 200 عام، بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في مارس/ آذار.

ودعت الكثير من المنظمات غير الحكومية منها جمعية السلام والتحكيم السويدية التي تنشط من أجل السلام، الحكومة إلى إدراج حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي السويدية في هذه الاتفاقية.