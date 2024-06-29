قيادي إصلاحي لـ"إرم نيوز": بزشكيان سيحسم الجولة الثانية أمام جليلي

وأوضح أن "جليلي لم يكن قادراً ولن يكون قادراً حتى على تمثيل الأصوليين بجميع توجهاتهم، وفي الواقع، لو كان جليلي قادراً على تمثيل الأصوليين لكان بإمكانه أن يفعل ذلك في الجولة الأولى، وعندما يفشل أحد في تشكيل هذا الائتلاف في الجولة الأولى، فمن المؤكد أنه سيبدو أضعف بكثير في الجولة الثانية".

تألق بزشكيان

وفيما يتعلق بالنتائج التي حصل عليها بزشكيان في الجولة الأولى، اعتبر نقيب زاده أن "هذه النتائج أظهرت تألق بزشكيان، وأن الشعب الإيراني يدرك حاجة البلاد اليوم إلى تشكيل حكومة وطنية شاملة، والابتعاد عن عقلية التطرف".

وتابع أن "الشعب الإيراني سيحدد مستقبله من خلال التصويت الحاسم لصالح بزشكيان في الجولة الثانية، ونحن ملتزمون بتشكيل حكومة وطنية شاملة".

ورأى القيادي في التيار الإصلاحي أن "الأصوات المترددة أو الصامتة ستظهر في الجولة الثانية، وأنها ستحسم الانتخابات لصالح بزشكيان".

وأردف أن "المشهد الانتخابي بات واضحا تماماً، والاختلافات الكبيرة بين بزشكيان وجليلي واضحة تماماً".