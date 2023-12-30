"التايمز": 4 عقبات رئيسية تعترض طريق سوناك للفوز بولاية جديدة

الاقتصاد

وتستند آمال سوناك فيما يتعلق بالاقتصاد جزئياً على هيئات رسمية خارجة عن سيطرته.

الجهة الأولى، بنك إنجلترا، الذي يحدد أسعار الفائدة، أما الثانية فمكتب مسؤولية الميزانية، الذي يتنبأ بحجم التقدم الذي تتمتع به الحكومة، وبالتالي تحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من المال للاستمرار في خطة خفض الضرائب التي بدأتها حكومة سوناك هذا الخريف ومتوقع تخفيض جديد في الربيع القادم.

وقد يكون انخفاض التضخم إلى 3.9% في تشرين الثاني/نوفمبر من أعلى مستوياته البالغة 11.1% قبل عام، أفضل هدية حصل عليها سوناك وتبعث على الأمل في حال استمرار الانخفاض، على تغيير موقف بنك إنجلترا من قضية رفع الفوائد.

الخدمات الصحية

تُعد الإضرابات المتتالية للأطباء والكوادر الطبية، وطول فترات الانتظار والقوائم للحصول على خدمات الرعاية الصحية من أكثر العقبات التي تؤرق الحكومة البريطانية.

ورغم تحقيق هيئة الخدمات الصحية أرقاما قياسية من حالات العلاج؛ ما ينعكس إيجابا على قوائم الانتظار، لكن لا يوجد أي احتمال لخوض المحافظين الانتخابات مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلا في حالة سيئة.

حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، ستفتقد المستشفيات جميع أهدافها تقريبًا، وسيظل ملايين الأشخاص في انتظار الرعاية وسيظل الوصول إلى الأطباء العامين يُمثل صراعًا.