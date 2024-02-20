"فورين أفيرز": التحالف بين كوريا الشمالية وروسيا مثير للقلق
وصفت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، التحالف المحتمل بين كوريا الشمالية وروسيا، بأنه تطور مثير للقلق ظهر في الآونة الأخيرة"، معتبرة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار.
وأضافت المجلة أن "خطاب البلدين، كما يتضح من الاجتماعات والبيانات، يؤكد موقفهما المشترك ضد الولايات المتحدة، حيث ظلت روسيا تقدم الدعم العسكري لكوريا الشمالية بشكل ملموس، بما في ذلك الأسلحة والخبرات المتقدمة، ما ساعد كوريا الشمالية على التقدم التكنولوجي في مجال القدرات الصاروخية".
وقالت إن "هذا التعاون يمتد إلى الدعم المتبادل، حيث تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف المدفعية لمساعدة روسيا في صراعها مع أوكرانيا، وفي حين أن الأسلحة الكورية الشمالية قد تكون لها حدود، فإن طبيعتها طويلة المدى ومنخفضة التقنية تشكل تحديات أمام الدفاعات الأوكرانية"، لافتة إلى أن "مثل هذه التبادلات لا تؤثر على الديناميكيات الإقليمية فحسب، بل تشير أيضًا إلى رغبة كوريا الشمالية في اختبار ترسانتها في سيناريوهات العالم الحقيقي".
ويشكل هذا التحالف كما تقول "فورين أفيرز"، تهديدا لاستقرار شبه الجزيرة الكورية، حيث كانت التصرفات الاستفزازية التي قامت بها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق المدفعية واختبارات الصواريخ، إلى جانب تغير موقفها تجاه كوريا الجنوبية، سببًا في تفاقم التوترات في المنطقة".
حضور الصين يزيد الأمر تعقيدا
وأضافت أن ذلك الأمر يزداد تعقيدا "كون العلاقات الأمنية المتوسعة بين الصين وروسيا تسهم في هذا التشابك، ذلك أن دعم الصين لروسيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، يشكل شريان حياة لمساعي موسكو، بما في ذلك تدخلها في أوكرانيا".
تاريخيا، تضيف المجلة: "يقدم التعاون بين الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة نظرة ثاقبة للمزالق المحتملة لمثل هذه التحالفات، وعلى الرغم من التعاون الأولي، ظهرت الخلافات بسبب تضارب المصالح واختلاف الأولويات، حيث أدت الأهداف المتباينة للصين والاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف إلى انهيار الشراكة بينهما".
وأشارت إلى أنه وعلى نحو مماثل، "تشير التوترات الحالية بين روسيا والصين إلى الصدوع الكامنة، وبينما تسعى روسيا للحصول على المساعدة من الصين، فإن إحجام بكين عن الالتزام الكامل يكشف القيود في العلاقة بينهما، وأن الاعتماد على كوريا الشمالية للحصول على الدعم يسلط الضوء على عزلة روسيا في مواجهة حياد الصين فيما يتصل بقضايا مثل الصراع في أوكرانيا".
وتابعت المجلة: "بالنسبة للصين، فإن تحالف روسيا مع كوريا الشمالية يقوض نفوذ بكين في المنطقة، حيث تتجاهل موسكو عقوبات الأمم المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، وهذا التحول يشكل تحديًا لنفوذ الصين على كوريا الشمالية ويعمل على تعقيد طموحاتها الإقليمية، لا سيما فيما يتصل بتايوان".
تضارب المصالح والتبعيات
وأكدت أنه "في حين يثير التحالف الناشئ بين كوريا الشمالية وروسيا وربما الصين المخاوف، فإن السوابق التاريخية والتوترات الحالية تشير إلى نقاط ضعف متأصلة، وقد يؤدي تضارب المصالح والتبعيات إلى إجهاد التحالف، ما قد يؤدي إلى تفككه في نهاية المطاف"، مشددة في الوقت ذاته على "أهمية فهم ديناميكيات هذه الشراكة لتقييم قابليتها للاستمرار على المدى الطويل وتأثيراتها على الاستقرار العالمي".
واعتبرت "فورين أفيرز" أن "تعاون كوريا الشمالية مع روسيا في الشؤون العسكرية يفرض تحديات كبيرة على المشهد الدبلوماسي والأمني في الصين، لا سيما أن التحالف بين كوريا الشمالية التي أصبحت أكثر جرأة وروسيا العدوانية، من شأنه أن يقوض الجهود التي تبذلها الصين لتعزيز صورتها والتنافس مع الولايات المتحدة".
ولفتت إلى أن "الأعمال العدائية التي تقوم بها كوريا الشمالية وروسيا، تثير المخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة، بينما تواجه الصين ضغوطا لمعالجة المشاكل الناجمة عن شراكاتها، حيث تسعى بكين جاهدة إلى الحفاظ على دورها كعامل استقرار في شمال شرق آسيا، وإلى طمأنة اليابان وكوريا الجنوبية بالتزامها بالاستقرار الإقليمي".
ومع ذلك، تقول المجلة: "إن نفوذ بكين قد يتضاءل إذا تجاهلت كوريا الشمالية وبدعم من روسيا، المبادرات الدبلوماسية الصينية" مشيرة إلى أنه ورغم محاولات الصين النأي بنفسها عن كوريا الشمالية وروسيا علنًا، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن العواقب التي قد تترتب على تعاونهما.
إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في آسيا
وأضافت: "يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يتعاملوا بحذر، وأن يعترفوا بالسوابق التاريخية، حيث زورت تحالفات الصين وكوريا الشمالية وروسيا بسبب الخلاف الداخلي، ومن خلال الاستفادة من التصورات المشتركة للتهديد الذي تشكله الصين وروسيا، وتستطيع الولايات المتحدة حشد الحلفاء وتعميق التعاون الدفاعي"، لافتة إلى أن الصين قد تضطر إلى إعادة النظر في تحالفاتها إذا كانت التكاليف تفوق الفوائد.
وخلصت المجلة إلى القول: "إنه في حين يعمل التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا على تعقيد الجهود الرامية إلى تعزيز الأدوار الدولية البناءة، فإن استجابة الصين لهذا التحالف سوف تشكل الديناميكيات الإقليمية في المستقبل"، مؤكدة أنه "مع تصاعد التوترات، فإن المناورات الإستراتيجية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها قد تدفع الصين إلى إعادة تقييم شراكاتها، وربما إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في آسيا".