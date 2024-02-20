"فورين أفيرز": التحالف بين كوريا الشمالية وروسيا مثير للقلق

وصفت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، التحالف المحتمل بين كوريا الشمالية وروسيا، بأنه تطور مثير للقلق ظهر في الآونة الأخيرة"، معتبرة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه يهدد بالمزيد من عدم الاستقرار.

وأضافت المجلة أن "خطاب البلدين، كما يتضح من الاجتماعات والبيانات، يؤكد موقفهما المشترك ضد الولايات المتحدة، حيث ظلت روسيا تقدم الدعم العسكري لكوريا الشمالية بشكل ملموس، بما في ذلك الأسلحة والخبرات المتقدمة، ما ساعد كوريا الشمالية على التقدم التكنولوجي في مجال القدرات الصاروخية".

وقالت إن "هذا التعاون يمتد إلى الدعم المتبادل، حيث تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف المدفعية لمساعدة روسيا في صراعها مع أوكرانيا، وفي حين أن الأسلحة الكورية الشمالية قد تكون لها حدود، فإن طبيعتها طويلة المدى ومنخفضة التقنية تشكل تحديات أمام الدفاعات الأوكرانية"، لافتة إلى أن "مثل هذه التبادلات لا تؤثر على الديناميكيات الإقليمية فحسب، بل تشير أيضًا إلى رغبة كوريا الشمالية في اختبار ترسانتها في سيناريوهات العالم الحقيقي".

ويشكل هذا التحالف كما تقول "فورين أفيرز"، تهديدا لاستقرار شبه الجزيرة الكورية، حيث كانت التصرفات الاستفزازية التي قامت بها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق المدفعية واختبارات الصواريخ، إلى جانب تغير موقفها تجاه كوريا الجنوبية، سببًا في تفاقم التوترات في المنطقة".

حضور الصين يزيد الأمر تعقيدا

وأضافت أن ذلك الأمر يزداد تعقيدا "كون العلاقات الأمنية المتوسعة بين الصين وروسيا تسهم في هذا التشابك، ذلك أن دعم الصين لروسيا، على المستويين السياسي والاقتصادي، يشكل شريان حياة لمساعي موسكو، بما في ذلك تدخلها في أوكرانيا".

تاريخيا، تضيف المجلة: "يقدم التعاون بين الصين وكوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة نظرة ثاقبة للمزالق المحتملة لمثل هذه التحالفات، وعلى الرغم من التعاون الأولي، ظهرت الخلافات بسبب تضارب المصالح واختلاف الأولويات، حيث أدت الأهداف المتباينة للصين والاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف إلى انهيار الشراكة بينهما".

وأشارت إلى أنه وعلى نحو مماثل، "تشير التوترات الحالية بين روسيا والصين إلى الصدوع الكامنة، وبينما تسعى روسيا للحصول على المساعدة من الصين، فإن إحجام بكين عن الالتزام الكامل يكشف القيود في العلاقة بينهما، وأن الاعتماد على كوريا الشمالية للحصول على الدعم يسلط الضوء على عزلة روسيا في مواجهة حياد الصين فيما يتصل بقضايا مثل الصراع في أوكرانيا".

وتابعت المجلة: "بالنسبة للصين، فإن تحالف روسيا مع كوريا الشمالية يقوض نفوذ بكين في المنطقة، حيث تتجاهل موسكو عقوبات الأمم المتحدة لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية، وهذا التحول يشكل تحديًا لنفوذ الصين على كوريا الشمالية ويعمل على تعقيد طموحاتها الإقليمية، لا سيما فيما يتصل بتايوان".