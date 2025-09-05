غارة جوية إسرائيلية تدمر برجا سكنيا في منطقة أنصار غربي مدينة غزة

قريباً.. الكرملين يرجّح لقاءً ثانياً بين بوتين وترامب

ترامب وبوتينالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 9:37 ص

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة نُشرت، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقيان مرة أخرى في المستقبل القريب.

وأردف بيسكوف يقول لصحيفة (أرجومينتي آي فاكتي) في إشارة إلى قمة بوتين وترامب، الشهر الماضي: "ليس لدي شك بأنه إذا رأى الرئيسان ضرورة لذلك، فيمكن تنظيم اجتماع بينهما سريعاً جداً مثلما تم تنظيم اللقاء في ألاسكا سريعاً".

وأضاف أن الاتصالات على مستوى العمل تُجرى طوال الوقت، بحسب رويترز.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنه سيتحدث إلى بوتين في المستقبل القريب.

