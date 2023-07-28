ترامب يواجه تهمًا جديدة في قضية الوثائق السرية

واجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، تهمًا جديدة في إطار قضية تعامله المتهور مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بشهر أيار/مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية نُشرت، الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصًا المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنه حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبًا لوقوعها في أيدي المحققين.

وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضًا إلى موظف في مقر الإقامة هذا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية.