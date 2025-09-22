الشرطة النيجيرية تقبض على 6 أشخاص بعد كمين في ولاية بينو

قالت الشرطة في نيجيريا أمس الأحد إنها اعتقلت ستة أشخاص على خلفية كمين استهدف قوات للشرطة في ولاية بينو وأدى إلى مقتل ثلاثة شرطيين وفقد سبعة آخرين.

ووقع الهجوم يوم الجمعة في مركز أجو، الواقع ضمن منطقة كاتسينا-ألا/أوكوم المحلية، حيث أطلق من يشتبه في أنهم رعاة مسلحون وميليشيات محلية النار على وحدات الشرطة المنتشرة في المنطقة، وفق ما أوردت "رويترز".

وذكر متحدث باسم الشرطة أن الشرطة المحلية تقود عملية بحث وإنقاذ للشرطيين المفقودين فيما وُضع المشتبه بهم رهن الاحتجاز.

وأضاف كايود إيجبيتوكون المفتش العام للشرطة النيجيرية أن الهجوم "قاس وغير مبرر ويشكل إهانة لشعب ولاية بينو الطيب".

وصرح مسؤولون محليون بأن المهاجمين أتلفوا أيضا سيارتين للشرطة وسرقوا عدة دراجات نارية.

وتعد الاشتباكات بين رعاة الماشية والمزارعين أمرا شائعا في الحزام الأوسط في نيجيريا، حيث تصاعدت النزاعات حول أراض ومسارات رعي إلى أعمال عنف دامية.

وقالت الشرطة إنها نشرت وحدات إضافية في المنطقة لاستعادة النظام والقبض على المسؤولين عن الواقعة.