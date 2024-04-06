أمريكا.. حريق يتسبب بإلغاء إقلاع طائرة بوينغ 737

اضطرت طائرة بوينغ 737 تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" الأمريكية، كانت متجهة من تكساس إلى لوس أنجليس، إلى وقف إقلاعها، الخميس، والعودة إلى المطار بعد اندلاع حريق في محركها، في أحدث مشكلة تتعرض لها طائرات بوينغ.

وقالت شركة الطيران لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، إن رحلة "ساوث ويست" رقم 1928 "توقفت بأمان عن الإقلاع"، بعد أن تلقى طاقم الطائرة إشارة إلى "مشكلة محتملة في المحرك" في الطائرة 800-737.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية في لوبوك بولاية تكساس، التي تحدثت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن اندلاع "حريق في أحد محركات" الطائرة.