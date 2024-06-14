ميلوني تضع سوناك في موقف محرج (فيديو)
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، تعرض لموقف محرج خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا.
وعلقت الصحيفة على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لسوناك خلال وصوله القمة، إذ أقدم على تحية رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني "بحرارة".
وبحسب التقرير، فإن اللحظات التي تلت قبلة التحية، كانت "محرجة"، إذ ظهر سوناك مقبلًا بجسده نحو ميلوني، التي تراجعت للخلف في أكثر من مرة.
وذكرت "الغارديان" أن سوناك، تعرض "لرفض ظاهري" من ميلوني، حليفته المقربة في أوروبا.
فيما علق ناشطون على على منصة (إكس) بتعلقيات ساخرة على ما جرى، فكتب أحدهم: "سوناك يبدو وكأنه توجه لقبلة إضافية ولكن ميلوني ابتعدت.. هناك طاقة رفض قوية في اللقطة".
وعلق آخر: "موقف محرج جدًا، ميلوني ترفض قبلة سوناك".