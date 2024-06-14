ميلوني تضع سوناك في موقف محرج (فيديو)

وذكرت "الغارديان" أن سوناك، تعرض "لرفض ظاهري" من ميلوني، حليفته المقربة في أوروبا.

فيما علق ناشطون على على منصة (إكس) بتعلقيات ساخرة على ما جرى، فكتب أحدهم: "سوناك يبدو وكأنه توجه لقبلة إضافية ولكن ميلوني ابتعدت.. هناك طاقة رفض قوية في اللقطة".

وعلق آخر: "موقف محرج جدًا، ميلوني ترفض قبلة سوناك".