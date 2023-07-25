موسكو: أوكرانيا حاولت مهاجمة مدمرة روسية بزوارق مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت اليوم الثلاثاء، مهاجمة المدمرة الروسية "سيرغي كوتوف" بزوارق مسيرة في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان لها: "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية الليلة الماضية مهاجمة المدمرة الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود (سيرغي كوتوف) إذْ كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، عبر زورقين مسيرين".

وأكدت الوزارة أنها "قامت بتدمير الزورقين قبل وصولهما إلى الهدف، ولم تقع أيُّ إصابات بصفوف الجنود الروس".