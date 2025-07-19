الطعام قبل الدواء.. موجة وفيات وشيكة تهدد 17 ألف طفل في غزة

حذّر الدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الميداني في منطقة المواصي الإنسانية، من موجة وفيات وشيكة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الهمص أن 17 ألف طفل في القطاع مهددون بالوفاة نتيجة سوء التغذية الحاد.

وقال إن "الحالات التي تصلنا هي لأشخاص انهارت أجسادهم في الشوارع بسبب نقص التغذية. جميعهم بحاجة إلى الطعام قبل الدواء".

وذكرت الصحيفة أن مئات الغزيين يعانون من سوء تغذية حاد وفقدان ذاكرة، وجميعها أعراض مجاعة طويلة الأمد، ويعتقد أن تفاقم هذه الأعراض في الأيام الأخيرة يعود إلى الحرارة الشديدة.

وارتفعت حصيلة وفيات الجوع إلى 620 حالة، من بينهم 69 طفلاً على الأقل. كما أفادت الوزارة بوفاة رضيع يبلغ من العمر 18 شهراً يوم الجمعة في دير البلح، نتيجةً مباشرة لسوء التغذية.

أخبار ذات علاقة الحرب قد تمتد لـ5 سنوات.. 3 مراكز ثقل لحماس في غزة لم تحسمها إسرائيل

وتُحذّر وزارة الصحة في غزة والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع من نقص الأسرّة والمعدات الطبية والأدوية المتاحة في المستشفيات لعلاج العدد المتزايد من المرضى.

وأفادت مصادر من المنظمات الإنسانية بأن تفاقم أزمة الجوع ناتج عن استمرار الحصار وعدم كفاية إيصال المساعدات. وقارن البعض الوضع في غزة بالمجاعات التي شهدتها دارفور والصومال.