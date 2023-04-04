محاكمة القرن.. مفاجأة ترامب المرتقبة

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، لدخول قاعة محكمة مانهاتن في حدث تاريخي غير مسبوق لرئيس أمريكي كان طوال فترته الرئاسية وما بعدها الأكثر إثارة للجدل بين جميع زعماء العالم.

ويدخل ترامب، صاحب صفقة القرن، قاعة المحكمة متهما بمحاكمة أخذت حيزا واهتماما منقطع النظير إلى حد يصل لتوصيفها بـ"محاكمة القرن".

وما بين الصفقة والاتهام، رابط مشترك يرى فيه خصوم ترامب، فشلا ذريعا لرجل طامح يريد فعل ما لا يستطيع أحد فعله.