محاكمة القرن.. مفاجأة ترامب المرتقبة
يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، لدخول قاعة محكمة مانهاتن في حدث تاريخي غير مسبوق لرئيس أمريكي كان طوال فترته الرئاسية وما بعدها الأكثر إثارة للجدل بين جميع زعماء العالم.
ويدخل ترامب، صاحب صفقة القرن، قاعة المحكمة متهما بمحاكمة أخذت حيزا واهتماما منقطع النظير إلى حد يصل لتوصيفها بـ"محاكمة القرن".
وما بين الصفقة والاتهام، رابط مشترك يرى فيه خصوم ترامب، فشلا ذريعا لرجل طامح يريد فعل ما لا يستطيع أحد فعله.
فترامب الذي استطاعت ممثلة إباحية جره إلى المحاكم، كان في يوم من الأيام مهندس صفقة القرن التي كانت ستطرح خارطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط وتعطي إسرائيل حلم امتلاك القدس وإعلانها عاصمة رسمية للبلاد.
وترامب الرجل نفسه الذي فاجأ العالم عندما حل ضيفا عزيزا على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومن دون سابق إنذار رسم خارطة علاقات جديدة مع الروس، وأعرب عن حبه لبوتين.
ورغم انتهاء ولايته الرئاسية، لا يبخل ترامب بإعطاء أنصاره كما خصومه، مواقف جديدة تثير الجدل وتضعه في دائرة الضوء، لتحتل أخباره مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وسط كثير من الأسئلة حول مصيره بعد المحاكمة المنتظرة.
وتبقى جميع الاحتمالات واردة بشأن المحاكمة، فقد يقرر المدعي العام ألفين براغ، توقيف ترامب ويملك بالفعل الأداة القانونية لاتخاذ قرار سيكون تاريخيا وغير مسبوق أكثر من المحاكمة نفسها، قد يخلد اسم براغ في التاريخ الأمريكي.
كما يستطيع براغ اتخاذ قرارات أخرى، تتجنب توقيف ترامب كتكفيله، مع الاستمرار بالنظر في القضية على مدار أشهر قادمة، ستحمل في جعبتها المزيد من جدل ترامب منقطع النظير.