أكسيوس: فانس يحقق تقدما في بريطانيا بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، أن نائب رئيس الولايات المتحدة، جيه دي فانس، تمكن من تحقيق تقدم كبير في بريطانيا بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وبحسب "أكسيوس"، الذي نقل عن مصدر مسؤول، فإن اجتماعات فانس التي استمرت لساعات يوم السبت، أدت إلى "تقدم كبير وملموس" نحو تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه أجرى، يوم السبت، محادثات بشأن أوكرانيا مع ممثلي كييف وأوروبا.

وأشار إلى أن المحادثات حضرها نائب الرئيس الأمريكي فانس، وكذلك رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الدفاع الأوكراني السابق وأمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عميروف، بالإضافة إلى مستشارين في مجال الأمن القومي من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، صرّح نائب الرئيس الأمريكي فانس بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، مع الأخذ في الاعتبار خط الجبهة الحالي على الأرض.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "إذا أخذنا خط التماس الحالي بين روسيا وأوكرانيا، سنحاول تحقيق تسوية يمكن للروس والأوكرانيين التعايش معها بسلام نسبي".

