إسبانيا.. عام قياسي في القتال ضد المتطرفين
ترك عام 2023 رقماً قياسياً من المتطرفين المشتبه بهم المحتجزين في إسبانيا، وصل عددهم إلى 78 شخصاً، حيث اعتقل غالبيتهم من قبل عملاء مفوضية الشرطة العامة ضمن "الحملات المكثفة للغاية" بعد تزايد النشاط نتيجة الحرب في غزة والقلق من بدء تطرف القاصرين.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإنه جنبًا إلى جنب مع الحرس المدني، تنتهي "الحرب" ضد التطرف في عام 2023 مع 78 حالة اعتقال، ولم يتم تجاوزها إلا في العقدين الماضيين بـ 131 حالة اعتقال بعد أكبر هجوم إرهابي في أوروبا، قُتل فيه 192 شخصًا في مدريد بسبب قنابل وضعت على عدة قطارات، في آذار/ مارس 2004، و92 اعتقال عام 2005.
وأشارت الوكالة إلى عدم وجود طفرة من المتطرفين الجدد، حيث أن غالبية المعتقلين كانوا بالفعل "في دائرة الشرطة"، لكنهم تزايدوا نتيجة الصراع ورغبتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت الوكالة، أن أحد أهم الاعتقالات في الأشهر الأخيرة هو اعتقال "مصطفى مايا أمايا"، الذي اعتُبر في عام 2014 "أكبر مُجنِّد للمتطرفين في أوروبا" والذي عاد إلى إسبانيا لممارسة طرقه القديمة واستأنف الاتصال مع الأشخاص المرتبطين بالتطرف بعد حصوله على حريته قبل عام ونصف.
وبالنسبة للمفوضية العامة، كان من الصعب تسليط الضوء على عمليات محددة لأنه في عام 2023 شهد "جميع أنواعها"، ومعظمها جاء من التحقيقات التي كانت مفتوحة ضد التبشير على الشبكات الاجتماعية، والتطرف، والتجنيد أو حتى التمويل.
كما سلطت الوكالة الضوء على المجموعة التي تثير المزيد من القلق بين ضباط الشرطة منذ أشهر، وهي القُصّر، الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي 15 عامًا، حيث يصبحون متطرفين بسهولة شديدة بسبب "نفاذية" أعمارهم والجهل التام.
وقبل أسبوعين فقط، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة فتيان، اثنان يبلغان من العمر 16 عامًا والآخر يبلغ من العمر 15 عامًا، في مدريد وبرشلونة. قاموا بتنزيل أدلة تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى كونهم متطرفين للغاية أظهروا نيتهم في تنفيذ عمل إرهابي.