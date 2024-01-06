إسبانيا.. عام قياسي في القتال ضد المتطرفين

ترك عام 2023 رقماً قياسياً من المتطرفين المشتبه بهم المحتجزين في إسبانيا، وصل عددهم إلى 78 شخصاً، حيث اعتقل غالبيتهم من قبل عملاء مفوضية الشرطة العامة ضمن "الحملات المكثفة للغاية" بعد تزايد النشاط نتيجة الحرب في غزة والقلق من بدء تطرف القاصرين.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإنه جنبًا إلى جنب مع الحرس المدني، تنتهي "الحرب" ضد التطرف في عام 2023 مع 78 حالة اعتقال، ولم يتم تجاوزها إلا في العقدين الماضيين بـ 131 حالة اعتقال بعد أكبر هجوم إرهابي في أوروبا، قُتل فيه 192 شخصًا في مدريد بسبب قنابل وضعت على عدة قطارات، في آذار/ مارس 2004، و92 اعتقال عام 2005.

وأشارت الوكالة إلى عدم وجود طفرة من المتطرفين الجدد، حيث أن غالبية المعتقلين كانوا بالفعل "في دائرة الشرطة"، لكنهم تزايدوا نتيجة الصراع ورغبتهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.