هبة صينية لكوبا بقيمة مئة مليون دولار

وأوضح جيل الذي يتولى أيضا وزارة الاقتصاد أن هذه الهبة مخصصة "كأولوية" لاقتصاد الجزيرة التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود بسبب تشديد الحظر الأمريكي المستمر منذ 1962 وتداعيات وباء كوفيد-19.

وأنهى الرئيس الكوبي الجمعة زيارة رسمية للصين في إطار جولة دولية قادته أيضا الى الجزائر وروسيا وتركيا، سعيا الى تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني منذ أيار/مايو أزمة إنتاج تسببت بانقطاع للتيار ونقص في الوقود.