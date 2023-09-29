فيضانات تجتاح نيويورك وتسبب إرباكاً وتعطلاً لحركة السير

اجتاحت مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، فيضانات عارمة نتجت عن أمطار غزيرة هطلت بشدة خلال الساعات الأخيرة، ما أدى لحالة من الإرباك وتعطل حركة السير.

وانتشرت صور ومقاطع عديدة تُظهر غرق شوارع نيويورك بمياه الأمطار، فيما حاول أصحاب المركبات السيطرة عليها والعبور وسط المياه.

وبذل عمال إدارة حماية البيئة في نيويورك جهوداً لإزالة المصارف المسدودة بعد هطول الأمطار الغزيرة، بحسب ما أوردته "رويترز".

وتجلب بقايا العاصفة الاستوائية "أوفيليا" فيضانات عبر وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي، في طريق "فرانكلين روزفلت" في مانهاتن بالقرب من جسر "ويليامزبرغ".