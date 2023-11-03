المكسيك: أكثر من 3.4 مليار دولار للإصلاحات بعد إعصار أوتيس

قالت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، إن الحكومة المكسيكية قدرت يوم الأربعاء الماضي تكلفة الإصلاحات والدعم الاجتماعي في ولاية غيريرو الجنوبية بأكثر من 3.4 مليار دولار بعد تأثير إعصار "أوتيس" الذي خلف 46 قتيلاً بعد وصوله إلى اليابسة الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، تُعد هذه الحسابات الرسمية الأولى لحكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي عرض في مؤتمره الصحفي خطة إنعاش من 20 نقطة، أكثر من 555 مليون دولار لاستعادة البنية التحتية العامة في أكابولكو، الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية.

وبالإضافة إلى إعادة الإعمار العام في أكابولكو، ستخصص الحكومة أكبر قدر من الموارد، 581.7 مليون دولار، للتسليم النقدي المباشر للمنازل المتضررة، والتي ستتلقى ما يصل إلى 3333 دولارًا.