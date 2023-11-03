المكسيك: أكثر من 3.4 مليار دولار للإصلاحات بعد إعصار أوتيس
قالت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، إن الحكومة المكسيكية قدرت يوم الأربعاء الماضي تكلفة الإصلاحات والدعم الاجتماعي في ولاية غيريرو الجنوبية بأكثر من 3.4 مليار دولار بعد تأثير إعصار "أوتيس" الذي خلف 46 قتيلاً بعد وصوله إلى اليابسة الأسبوع الماضي.
وبحسب الصحيفة، تُعد هذه الحسابات الرسمية الأولى لحكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي عرض في مؤتمره الصحفي خطة إنعاش من 20 نقطة، أكثر من 555 مليون دولار لاستعادة البنية التحتية العامة في أكابولكو، الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية.
وبالإضافة إلى إعادة الإعمار العام في أكابولكو، ستخصص الحكومة أكبر قدر من الموارد، 581.7 مليون دولار، للتسليم النقدي المباشر للمنازل المتضررة، والتي ستتلقى ما يصل إلى 3333 دولارًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة سوف تعفي عن دفع ضرائب القيمة المضافة وضرائب الدخل حتى شباط/ فبراير، والتي ستتكلف 506 ملايين دولار.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة سوف تمنح تمديدًا لمدة ستة أشهر للمدفوعات التي تدفعها الشركات والموظفون لمعهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، ولمعاهد الإسكان للعمال، والتي ستتكلف 500 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة ستقدم سلة من المنتجات الأساسية إلى 250 ألف أسرة لمدة ثلاثة أشهر، ستخصص لهم 180.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 222.2 مليون دولار في حزمة من مساعدات السلع المنزلية.
وأكد الرئيس لوبيز أوبرادور، الذي وعد "بإعادة أكابولكو للوقوف على قدميها مرة أخرى" بحلول عيد الميلاد، أن "هناك موارد غير محدودة عندما يتعلق الأمر بإفادة الناس".
المصدر: صحيفة "20 Minutos" الإسبانية