بدءًا من نوفمبر.. 4 جلسات أسبوعيًا لمحاكمة نتنياهو

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية عقد 4 جلسات أسبوعيًا لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المحكمة، فإن الجلسات ستعقد من يوم الأحد حتى الأربعاء، وأن نتنياهو سيدلي بشهادته خلال هذه الجلسات أسبوعيًا، على ما أورد موقع "روسيا اليوم"، الثلاثاء.

وتأجلت جلسات محاكمة نتنياهو بشبهات فساد أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة، إذ كانت الذريعة أحداثًا متعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي، مثل الهجوم على إيران وأحداث السويداء وغيرها، في حين اعتبرت داخليًا حيلاً من رئيس الوزراء للتهرب من الجلسات.

وفي نهاية يونيو الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محاكمة نتنياهو واعتبرها حملة سياسية "شعواء".

وأضاف ترامب: "إنه لأمر فظيع ما يفعلونه في إسرائيل ببيبي نتنياهو. إنه بطل حرب، ورئيس وزراء قام بعمل رائع بالتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق نجاح كبير في التخلص من التهديد النووي الخطير في إيران" وفق تعبيره.