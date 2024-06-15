نيويورك تايمز: ترامب "منزعج" من بلوغه 78 عاماً

وبحسب الصحيفة، بدا ترامب، الذي وُلد في 14 حزيران/ يونيو 1946، منزعجًا حقًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما غنى له أنصاره "عيد ميلاد سعيد" مبكرًا في تجمع حاشد في لاس فيغاس.

وقال ترامب للمحتفلين: "أنتم تعلمون أن هناك نقطة معينة لا تريدون عندها سماع عبارة عيد ميلاد سعيد؛ أنت فقط تريد التظاهر بأن اليوم غير موجود".

وأضافت الصحيفة أن انزعاج ترامب يبدو، دون شك، مُبررًا، فهو الآن يبلغ من العمر 78 عامًا، ويحاول إقناع البلاد بمنحه 4 سنوات أخرى في منصبه، ليصبح في نهايتها أكبر رئيس سنًا في التاريخ الأمريكي؛ وهو الوشاح الذي يحمله شاغل البيت الأبيض الحالي، جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا المرشحين، بايدن وترامب، ركّزا بشكل واضح خلال حملتهما الانتخابية على عامل العمر، حيث نشرت حملة ترامب مقاطع فيديو وصورًا للرئيس بايدن أثناء جولته الأوروبية الأخيرة وهو يقوم بحركات غريبة ويترنح في مشيته في إشارة مبطنة لتقدمه في العمر، وفقدانه التركيز.

وفي المقابل، ردت حملة بايدن برسالة بريد إلكتروني في عيد ميلاد السيد ترامب، لتذكير الناخبين بأنه نام أثناء محاكمته، وهي قضية أدت إلى إدانات جنائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السباق الانتخابي الحالي بين بايدن وترامب يُعد الأول من نوعه من حيث تقدم المرشحين في العمر بشكل كبير.

وينتظر أن ينهي بايدن فترته الرئاسية الثانية، في حال الفوز، بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بعمر 85 عامًا، في حين ينهيها ترامب، في حال فوزه، بعمر 82 عامًا.