بعد انفجار إسطنبول.. إسرائيل تعرض على تركيا مساعدة أمنية
عرضت إسرائيل على تركيا تقديم "المساعدة في الأزمة" بعد الانفجار الذي هز إسطنبول وأوقع عددًا من الضحايا، والجرحى في وقت سابق من اليوم الأحد.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة لتركيا بقدر ما هو مطلوب"، مشيرًا إلى أنه "نقل تعازيه لنظيره التركي الوزير خلوصي أكار".
وأضاف غانتس أن "الهجوم تذكير بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".
وأعلنت تركيا، عن سقوط عدد من الضحايا في الهجوم الذي وقع بشارع الاستقلال وسط إسطنبول.
وحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب (53) آخرون في الهجوم، الذي وصفه بأنه "شنيع".
وذكرت تقارير عبرية، أنه في إسرائيل، كان هناك قلق من وجود إسرائيليين من بين الضحايا، حيث قالت وزارة الخارجية إن "موظفي القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول أجروا اتصالات هاتفية مع المستشفيات في المنطقة للتأكد من عدم إصابة أي إسرائيلي في الهجوم".
وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، حذر مسؤولون إسرائيليون كبار من وجود تحذيرات ملموسة من هجوم إيراني ضد إسرائيليين في إسطنبول، داعين لتوخي الحذر.