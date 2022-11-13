بعد انفجار إسطنبول.. إسرائيل تعرض على تركيا مساعدة أمنية

عرضت إسرائيل على تركيا تقديم "المساعدة في الأزمة" بعد الانفجار الذي هز إسطنبول وأوقع عددًا من الضحايا، والجرحى في وقت سابق من اليوم الأحد.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "المنظومة الأمنية في إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة لتركيا بقدر ما هو مطلوب"، مشيرًا إلى أنه "نقل تعازيه لنظيره التركي الوزير خلوصي أكار".

وأضاف غانتس أن "الهجوم تذكير بالحاجة إلى تعزيز التعاون ضد الإرهابيين المتعطشين للدماء الذين يؤذون المدنيين الأبرياء".