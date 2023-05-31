مقتل عراقي في صفوف فاغنر بأوكرانيا

قال موقع وكالة الإعلام الروسية إن مواطنا عراقيا يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لقي حتفه في أوكرانيا، في أوائل نيسان أبريل، في أول حالة مؤكدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع.

وجاء في الموقع أن العراقي "عباس أبو ذر وتوت" لقي حتفه في السابع من نيسان أبريل، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوجانسك التي تسيطر عليها روسيا، شرق أوكرانيا.

وبحسب الموقع، فقد أصيب "عباس" في باخموت الواقعة في إقليم دونيتسك، التي قال بريجوجن إن فاغنر سيطرت عليها في منتصف أيار مايو بعد معركة احتدمت منذ العام الماضي.

وفي مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا، قال بريجوجن إن الصراع كبّد مجموعته 20 ألفًا من أرواح أفرادها.