الحوثيون يتهمون موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل

اتهمت ميليشيا الحوثي في اليمن، الأربعاء، موظفين تابعين للأمم المتحدة بالقيام بمهام تجسسية والمشاركة في استهداف رئيس حكومة الحوثي وعدد من وزرائها، في الضربة الإسرائيلية الأخيرة.

وقال الحوثيون في بيان لها إن "الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم".

وادعت الميليشيا أن من تلك الجرائم "استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم".