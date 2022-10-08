إيلون ماسك: جو بايدن كبير في السن لولاية ثانية

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 79 عامًا أكبر من أن يترشح لولاية ثانية في منصبه.

وأضاف ماسك لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لا تريد أن تكون بعيدًا جدًا عن متوسط ​​عمر السكان لأنه سيكون من الصعب جدًا البقاء على اتصال".

وتابع ماسك موجها حديثه لبايدن "ربما جيل واحد بعيدًا عن متوسط ​​العمر لا بأس به ، لكن جيلين؟"

وأصبح ماسك ، الذي قال إنه صوت لصالح بايدن في عام 2020 وصوت لصالح الديمقراطيين في الماضي، منتقدًا للرئيس مع تدهور علاقتهما منذ انتخاب بايدن. وقال ماسك إنه يعتزم التصويت للجمهوريين في الانتخابات المقبلة.

وسيقترب بايدن من 82 عامًا إذا تم انتخابه مرة أخرى في عام 2024. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ماسك.

وسبق لماسك أن هاجم سياسيين ديمقراطيين حيث قال ردًا على تغريدة من السناتور بيرني ساندرز في عام 2021 طالب فيها الأثرياء للغاية بدفع نصيبهم العادل "ما زلت أنسى أنك ما زلت على قيد الحياة".

وأثارت أجندة بايدن لدعم النقابات استياء ماسك، حيث تستبعد شركة تسلا من التشريع الذي يسمح بخصم ضريبي يصل إلى 12500 دولار للأمريكيين الذين يشترون سيارة كهربائية من صنع عمال نقابيين.

واشتكى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من دعم بايدن للنقابات، وطالب الرئيس الأمريكي بالخروج لعدم دعوة تسلا إلى قمة السيارات الكهربائية بالبيت الأبيض العام الماضي.