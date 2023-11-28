ما خطورة التصعيد الأمريكي - الحوثي بعد إحباط البحرية لاختطاف سفينة تجارية؟

رأى تقرير لموقع المونيتور الأمريكي بأن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، باتت تخاطر بمزيد من التصعيد على إثر سقوط صاروخين بالستيين، أطلقا من موقع تحت سيطرتهم في اليمن، على بعد نحو 10 أميال بحرية من مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن حادثة سقوط الصاروخين تزامنت مع قيام المدمرة الأمريكية "US Mason" بتنفيذ عملية إنقاذ لسفينة تجارية مملوكة لإسرائيليين كانت على وشك التعرض لعملية قرصنة في خليج عدن من قبل مجموعة صومالية تتكون من خمسة أفراد.

ورغم عدم الإعلان أمريكيًّا عن كيفية معرفة الحوثيين بموقع المدمرة الأمريكية، أو أن سفنهم الحربية كانت مستهدفة، وكذلك عدم تبني الجماعة الحوثية بشكل رسمي لهذا الهجوم، فإنها تعتبر المرة الأولى التي يقوم فيها الحوثيون باستهداف البحرية الأمريكية بشكل مباشر.

وأضاف التقرير أن الصراع في غزة أعطى الفصيل اليمني فرصة لتعزيز شرعيته في الداخل من خلال الظهور كمدافع عن الشعب الفلسطيني، بينما يسعى أيضًا للحصول على نفوذ في المحادثات مع الولايات المتحدة وأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية.