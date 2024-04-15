كيربي: الهجوم أظهر أن إيران لا تتمتّع بما تدّعيه من قوة عسكرية

أكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق على مستوى النطاق والحجم والمدى، مشيرا إلى أن الهجوم أظهر، كذلك، أن "إيران لا تتمتّع بما تدّعيه من قوة عسكرية".

وقال كيربي في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، "لقد كنا نراقب الهجوم عن كثب، وكان لدينا فكرة جيدة عما تفعله إيران، وإسرائيل فعلت ذلك أيضا، وكان رد فعلها إلى جانب الشركاء أمر غير مسبوق، أثبت تفوقها العسكري والدبلوماسي في المنطقة، إنه إنجاز لا يصدق من جانب إسرائيل، لكن هذا الأمر يبيّن أيضا أن إيران لا تتمتّع بما تدّعيه من قوة عسكرية".

وشدد على أن "إيران انتهكت المجال الجوي لدول عربية مثل السعودية والأردن، وأنها لم تستطع تنفيذ هجومها دون انتهاك المجال الجوي لتلك الدول".

ونوه إلى أن "الولايات المتحدة يقظة تجاه أي تهديدات إيرانية للقوات الأمريكية، أوضحنا لجميع الأطراف ومن بينهم إيران، ما سنفعله وكذلك مدى الجدية التي سنتعامل بها مع أي تهديدات محتملة لأفرادنا، سنتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية قواتنا وسفننا ومنشآتنا في المنطقة في الفترة المقبلة".

وردا على سؤال للشبكة بشأن الوضع في غزة، رأى كيربي أن "الدبلوماسية ما زالت قادرة على إسكات الأسلحة وإتاحة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة"، لافتا إلى أن المقترح المعروض من قبل الوسطاء للتهدئة "جيد ومن شأنه أن يتيح إجلاء عشرات من الرهائن الأكثر ضعفا ووقف إطلاق النار لستة اسابيع ويسهّل دخول مزيد من المساعدات الإنسانية"، مشددا على "ضرورة قبول قادة حماس بالاتفاق".