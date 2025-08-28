ما بعد الحرب في أوكرانيا.. ما حدود دعم واشنطن الاستخباراتي والجوي لكييف؟

كشفت مصادر أوروبية وأوكرانية أن الولايات المتحدة عرضت تقديم دعمٍ استخباراتي وإشرافي للقوة الغربية المقرر نشرها في أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك المشاركة في درع جوي تقوده أوروبا.

يأتي هذا الإعلان في وقتٍ تزداد فيه المخاوف من تكرار العدوان الروسي، بعد سنوات من النزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وعطّل البنية التحتية للبلاد.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن هذه الخطوة توضح تحوّلا واضحا في سياسة واشنطن، التي كانت استبعدت في وقت سابق أيَّ مشاركة في حماية أوكرانيا بعد انتهاء العمليات القتالية، إلَّا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين مؤخرا أن بلاده ستشارك في "تنسيق" الضمانات الأمنية، وهو المطلب الذي تقدّمت به كييف لضمان عدم تعرضها لهجوم روسي مستقبلي بعد أي اتفاق سلام محتمل.

ووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة ستُسهم بما وصفته بـ"المُمكّنات الاستراتيجية"، والتي تشمل أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى قيادة وسيطرة وأصول دفاع جوي، لتمكين أي نشر للقوات الأوروبية على الأرض، ويأتي هذا العرض بعد أن شكلت بريطانيا وفرنسا ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين"، لتأمين أوكرانيا بعد الحرب من أي عدوان محتمل.

ورغم ذلك، أقر المسؤولون الأوروبيون بأن تنفيذ أي نشر فعلي على الأرض لا يمكن أن يحدث إلا بوجود الدعم الأمريكي لضمان مراقبة وحماية القوات الأوروبية، وستظل واشنطن ملتزمة بتوفير منظومات الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا، بينما سيشمل الدعم لما بعد الحرب الطائرات الأمريكية واللوجستيات والرادارات الأرضية لدعم منطقة حظر الطيران وغلاف جوي آمن.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذا التحول في الموقف الأمريكي يبرز أهمية الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه واشنطن؛ إذ توفر أصولُها الاستخباراتية والدفاعية العمود الفقري اللازم لأي هيكل أمني غربي في أوكرانيا، مع إبقاء القوات الأمريكية بعيدة عن المواجهة المباشرة على الأرض.

ورغم هذا الدعم، يظل الغموض حاضرا بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق السلام، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الأراضي والضمانات الأمنية، ولا سيَّما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصرَّ على أن أيّ ضماناتٍ يجب أن تشمل روسيا، وهو شرطٌ ترفضه كييف.

وجاء في السياق أن كبار المستشارين العسكريين من الولايات المتحدة وأوروبا، خلال اجتماعات مؤخّرة، ناقشوا نشر 4-5 ألوية أوروبية على الأرض، بدعم من المُمكّنات الاستراتيجية الأمريكية، إلى جانب إنشاء منطقةٍ منزوعة السلاح تحت إشراف قوات حفظ سلام محايدة.

من جهته أكَّد أندريه ييرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أن كلَّ دولةٍ في التحالف ستُسهم بشكلٍ مختلفٍ، وسيكون الدعم مزيجًا من الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا مقارنة بالربيع الماضي.

ويُظهِر هذا العرض الأمريكي الجديد كيف أصبح التنسيق بين واشنطن وأوروبا أساسيا لضمان استقرار أوكرانيا بعد الحرب، مع الحفاظ على قدرة الحلفاء الأوروبيين على نشر قواتهم بشكل فعال دون الانخراط المباشر للجيش الأمريكي.