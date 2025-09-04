بعد كشف هويته.. قائد الدفاع الجوي الإيراني "عبد اللهي" يهدد إسرائيل وأمريكا

هدد قائد القيادة المركزية للدفاع الجوي الإيراني، اللواء علي عبد اللهي، إسرائيل والولايات المتحدة في أول ظهور له، مؤكدا أن قدرات بلاده اليوم أعلى مما كانت عليه في الحرب الأخيرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء تعيين عبد اللهي خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في هجوم إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

ولم تكشف إيران عن هوية القائد الجديد للوحدة المسماة "القيادة المركزية خاتم الأنبياء"، إلا الخميس.

وبمناسبة تسلّمه المنصب، أصدر عبد اللهي بيانًا هنأ فيه الشعب الإيراني والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وبداية أسبوع الوحدة الإسلامية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز التلاحم الوطني والتضامن الإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أن "الاتحاد المقدس" للشعب الإيراني خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا يعكس تجربة مشابهة للحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، حيث تمكنت إيران، بحسبه، من إفشال المخططات الأمريكية والإسرائيلية وإظهار نموذج جديد للصمود والوحدة أمام العالم.

وشدد القائد الجديد على أن "القوات المسلحة الإيرانية، مستلهمة من تعاليم القرآن الكريم ومبادئ الثورة، تقف على أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية تحت قيادة المرشد علي خامنئي، مؤكدًا أن قدراتها اليوم تفوق ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل".

وحذر عبد اللهي من محاولات ما وصفه بـ"الحرب النفسية والإعلامية" التي يسعى من خلالها أعداء إيران إلى بث الفوضى والقلق داخل البلاد، في وقت تعاني فيه إسرائيل والولايات المتحدة من أزمات داخلية وإقليمية ودولية متفاقمة، وفق تعبيره.

من هو علي عبد اللهي؟

ينحدر عبد اللهي من محافظة غيلان شمال إيران، وانخرط في العمل الأمني منذ الثورة عام 1979، حيث التحق بلجان الثورة ثم أصبح أحد كوادر الحرس الثوري عند تأسيسه في مايو من العام نفسه.

وخلال الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988)، شارك في مهام ميدانية في جبهات كردستان والجنوب، متخصصًا في الاستخبارات والعمليات، ويمتلك نحو 96 شهرًا من الخدمة القتالية المباشرة.

على مدى العقود التالية، تقلد عبد اللهي عدة مناصب بارزة داخل الحرس الثوري والشرطة والأجهزة الحكومية.

وفي يناير/ كانون الأول 2020، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسم عبد اللهي على قوائم العقوبات إلى جانب سبعة مسؤولين إيرانيين آخرين، متهمة إياه بـ"المساهمة في أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم".