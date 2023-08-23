طائرة مسيرة تصطدم بمبنى في وسط موسكو وإسقاط أخرى

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تيليجرام، إن طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في وسط العاصمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الجيش الروسي أسقط طائرة مسيرة أخرى فوق الجزء الغربي من منطقة موسكو.

وأشارت "رويترز" إلى سماع دوي انفجار في موسكو وتعطل حركة الملاحة الجوية، نقلاً عن وسائل إعلام روسية.

وكانت وكالة "فرانس برس" قالت إن دوي الانفجار سُمع في حي الأعمال بموسكو، وشوهد دخان في المنطقة.

وكان مبنى في تلك المنطقة الواقعة بوسط العاصمة، على بعد خمسة كيلومترات من الكرملين، أصيب في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر من صباح يوم السبت.