بعد خسارته.. قاليباف يعلن دعمه للمرشح المتشدد جليلي

أعلن المرشح الخاسر عن التيار المتشدد، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، محمد باقر قاليباف، السبت، دعمه للمرشح المتشدد سعيد جليلي في جولة الانتخابات الثانية المقررة الجمعة المقبل أمام منافسه الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وقال قاليباف في بيان له نشرته وكالة أنباء "تسنيم"، "لنحاول جميعًا أن يكون سعيد جليلي رئيسًا للحكومة المقبلة"، مضيفًا "الطريق لم ينته بعد، رغم أنني أكن احترامًا شخصيًا للسيد مسعود بزشكيان، لكن نظرًا للقلق والخوف من بعض الأشخاص حوله، أطلب من كل القوى دعم جليلي".

واحتل قاليباف المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الجمعة، فيما أعلنت وزارة الداخلية بذهاب الانتخابات إلى جولة ثانية يوم الجمعة المقبل بين المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان ومنافسه المتشدد سعيد جليلي، بينما حصل قاليباف على قرابة ثلاثة ملايين و400 ألف صوت.