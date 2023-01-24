أمين عام الناتو ينتقد تهديد أردوغان بعرقلة انضمام السويد للحلف

وقال ستولتنبرغ إنّ "حرية التعبير وحرية الرأي هما قيمة ثمينة في السويد وفي سائر دول حلف شمال الأطلسي. لهذا السبب، فإنّ هذه الأعمال غير اللائقة لا تُعتبر تلقائياً غير قانونية".

وأحرق المتشدّد اليميني السويدي-الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة نظّمها ظهر السبت أمام السفارة التركية في ستوكهولم احتجاجاً على موقف أنقرة من انضمام السويد إلى حلف الأطلسي.

وشدّد ستولتنبرغ على أنّ "الحكومة السويدية أدانت (هذه التظاهرة) بعبارات شديدة الوضوح".

والإثنين قال أردوغان إنّه بعد ما جرى أمام سفارة بلاده في ستوكهولم السبت لم يعد بإمكان السويد أن تعوّل على "دعم" أنقرة لعضويتها في الحلف.