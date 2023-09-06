البرلمان الأوكراني يوافق على تعيين رستم أوميروف وزيرًا للدفاع

وافق البرلمان الأوكراني، الأربعاء، بغالبية واسعة على تعيين رستم أوميروف، وزيرًا للدفاع في خضم الحرب مع روسيا، وفقًا لما ذكره نائبان أوكرانيان.

وأيد 338 نائبًا من أصل 450 تعيين أوميروف الذي اقترحه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على ما أوضح النائبان ياروسلاف يليزنياك وإيرينا غيراشتشنكو عبر تلغرام.

وكان أوميريوف البالغ 41 عامًا، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، يدير حتى الآن صندوق ممتلكات الدولة المكلف بالخصخصة، وهو شخصية بارزة في الجالية التترية في شبه جزيرة القرم ومسلم متدين يعرف عنه حنكته التفاوضية وحسه العملي وتكتمه وله معارف مفيدة في العالم الإسلامي.

وعلق مستشار رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية سيرغيي ليشتشينو لوكالة فرانس برس قائلًا "هذا أعلى منصب في الدولة يتولاه تتري" من القرم.

وكان وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف البالغ 57 عامًا، أحد رموز المقاومة الأوكرانية للغزو الروسي، إلا أنه اضطر إلى مغادرة منصبه بعد فضائح فساد عدة داخل الوزارة.