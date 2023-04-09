الصين تواصل مناوراتها العسكرية قرب تايوان.. وأمريكا "تراقب"

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الصين تواصل لليوم الثاني تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان حيث أرسلت عدة طائرات مرة أخرى، اليوم الأحد، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها تراقب المناورات الصينية عن كثب.

وأضافت الوزارة في بيان، أن "تايوان تراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة".