الصين تواصل مناوراتها العسكرية قرب تايوان.. وأمريكا "تراقب"
قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن الصين تواصل لليوم الثاني تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان حيث أرسلت عدة طائرات مرة أخرى، اليوم الأحد، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها تراقب المناورات الصينية عن كثب.
وأضافت الوزارة في بيان، أن "تايوان تراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة".
وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة.
واشنطن تراقب الموقف
بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، أنها تراقب المناورات الصينية حول تايوان "عن كثب" وأنها تشعر "بالارتياح والثقة" لامتلاكها ما يكفي من موارد وقدرات على الصعيد الإقليمي لضمان السلام والاستقرار.
وقال متحدث باسم المعهد الأمريكي الذي يقوم بعمل السفارة في تايوان، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية "نحن نراقب تصرفات بكين عن كثب".
وبدأت الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية أمس على مدى ثلاثة أيام حول الجزيرة بعد يوم من عودة رئيسة تايوان تساي إينج وين من زيارة للولايات المتحدة التقت خلالها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي.