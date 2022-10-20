بعقوبات جديدة.. أمريكا تستهدف شبكة مشتريات عسكرية روسية

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أمريكية وتوريدها لمستخدمين روس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على المواطن الروسي "يوري يوريفيتش أوريخوف"، الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، واثنتين من شركاته.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إن العقوبات وقيود الصادرات التي فرضها الحلفاء جعلت روسيا تواجه صعوبات متزايدة في تأمين "مدخلات الإنتاج والتقنيات" اللازمة لحربها.

وقال في بيان صدر عنه: "نعلم أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على ساحة المعركة، لأن شعور روسيا باليأس دفعها إلى اللجوء إلى معدات قديمة والاستعانة بموردي منتجات أقل جودة"، وفق تعبيره.