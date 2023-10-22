تقدم أوكرانيا البطيء يشكل تحديًا لكييف وحلفائها الغربيين
أثار اختراق المركبات المدرعة الأوكرانية خط الدفاع الروسي الرئيسي في جنوب شرق أوكرانيا الشهر الماضي آمالا لدى كييف وحلفائها الغربيين في إمكانية تحقيق "اختراق حاسم" في المعركة.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، لا تزال قوات المشاة الأوكرانية تمضي قدما في مجموعات صغيرة بين خطوط الأشجار المليئة بالخنادق والألغام الروسية، ووسط نيران المدافع وهجمات المسيرات المتفجرة.
وكانت روسيا شنت هذا الشهر هجوما للاستيلاء على مدينة أفدييفكا الشرقية، مما يشير إلى أن موسكو تعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ يفقد زخمه.
وأفادت الصحيفة أن القوات الروسية لم تسيطر سوى على القليل من الأرض على حساب خسارتها لعشرات المركبات المدرعة ومئات الجنود، وفقًا للجيش الأوكراني.
ورأت الصحيفة أن "فشل أوكرانيا حتى الآن في التوغل داخل عمق الأراضي التي سيطرت عليها روسيا يمثل سلسلة من التحديات السياسية والعسكرية بالنسبة لكييف وداعميها الغربيين، الذين يريدون تجنب الوصول لطريق مسدود".
وبينت أن أوكرانيا ستحتاج إلى زيادة وتدريب قواتها العسكرية ومواصلة الضغط على القوات الروسية لمنعها من تعزيز دقاعاتها.
وأردفت: "سيكون لزاماً على أنصار أوكرانيا الأمريكيين حشد المزيد من الدعم المالي والعسكري لكييف في ظل "الرياح السياسية المعاكسة" داخل الولايات المتحدة ونشوب صراع جديد في الشرق الأوسط والذي يتطلب أيضا اهتمام وموارد الأمريكيين".
ونقل التقرير عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الحكومات الغربية ربما تكون "مشتتة وبطيئة " في الرد على التطورات الجارية على الأرض في أوكرانيا.
ويقول دبلوماسيون أيضًا إن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تجبر الولايات المتحدة وحلفائها على تحويل اتجاه الذخيرة من أوكرانيا إلى إسرائيل وخاصة إذا انزلقت إسرائيل إلى حرب مع ميليشات حزب الله في لبنان بالإضافة إلى حماس في غزة.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار إلى أن الولايات المتحدة يمكنها دعم كليهما معا.
وفي هذا الصدد أرسل بايدن يوم الجمعة طلبا للكونغرس للحصول على تمويل إضافي يتضمن مبلغ 14 مليار دولار لإسرائيل و61 مليار دولار لأوكرانيا.
لكن مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون لا يزال بدون رئيس حتى الآن وسط خلافات بشأن استمرار الدعم لأوكرانيا، وهو ما يعارضه المنافس الرئيسي للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية وهو الرئيس السابق دونالد ترامب.
واستشهد بايدن في خطابه بتعليق صدر مؤخرا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاده أن "أوكرانيا لن تبقى على قيد الحياة لأكثر من أسبوع إذا سحب الغرب دعمها." وقال بايدن: “لكننا لن ننسحب”.
وفي مؤشر إيجابي بالنسبة لكييف استخدمت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة للمرة الأولى صواريخ طويلة المدى قدمتها الولايات المتحدة لضرب مطارين روسيين، مما يوضح كيف يمكن لكييف أن تستخدم هذه المعدات لتدمير المعدات العسكرية الروسية والمراكز اللوجستية خلف خط المواجهة.
وفي الشرق، أظهر صد أوكرانيا للهجوم على أفديفكا الصعوبات التي تواجهها موسكو في تحقيق مكاسب صغيرة على الأرض.
وكانت أوكرانيا وداعموها الغربيون يأملون في أن يتمكن الآلاف من القوات المجهزة من قبل الغرب بمركبات مدرعة من تحقيق تقدم كبير في الجنوب الشرقي والذي من شأنه أن يقسم القوات الروسية إلى قسمين ويحول الحرب بشكل حاسم لصالح كييف.
لكن في المقابل رأت الصحيفة أن محاولات أوكرانيا توجيه ضربات خاطفة لروسيا تم إحباطها من قبل الدفاعات الروسية المحصنة والتي تشمل حقول الألغام الكثيفة، جنوب مدينة أوريكيف الأوكرانية."
وأشارت إلى أن أهمية استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ أتاكمز " (ATACMS) الباليستية التكتيكية بعيدة المدى، و التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا والتي استخدمتها أوكرانيا كيوم الثلاثاء، للمرة الأولى لضرب مطارين روسيين قائلة إنها دمرت تسع مروحيات روسية كانت تهدد منذ فترة طويلة القوات الأوكرانية والمركبات المدرعة في الجنوب.
وقالت إن التقدم الأوكراني حول مدينة باخموت الشرقية في سبتمبر/أيلول الماضي، أدى إلى اكتساب موقع مرتفع فوق المدينة والمناطق المحيطة بها وأدى إلى تثبيت القوات الروسية هناك.
وفي الوقت نفسه، أحبطت أوكرانيا حتى الآن المحاولات الروسية للتقدم في الشمال الشرقي نحو كوبيانسك، التي استعادتها أوكرانيا الخريف الماضي، ومدينة أفدييفكا الشرقية.
هذا وأرسلت روسيا طوابير من الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى من الشمال والجنوب في محاولة لمحاصرة المدينة.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية