تقدم أوكرانيا البطيء يشكل تحديًا لكييف وحلفائها الغربيين

أثار اختراق المركبات المدرعة الأوكرانية خط الدفاع الروسي الرئيسي في جنوب شرق أوكرانيا الشهر الماضي آمالا لدى كييف وحلفائها الغربيين في إمكانية تحقيق "اختراق حاسم" في المعركة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، لا تزال قوات المشاة الأوكرانية تمضي قدما في مجموعات صغيرة بين خطوط الأشجار المليئة بالخنادق والألغام الروسية، ووسط نيران المدافع وهجمات المسيرات المتفجرة.

وكانت روسيا شنت هذا الشهر هجوما للاستيلاء على مدينة أفدييفكا الشرقية، مما يشير إلى أن موسكو تعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ يفقد زخمه.

وأفادت الصحيفة أن القوات الروسية لم تسيطر سوى على القليل من الأرض على حساب خسارتها لعشرات المركبات المدرعة ومئات الجنود، وفقًا للجيش الأوكراني.

ورأت الصحيفة أن "فشل أوكرانيا حتى الآن في التوغل داخل عمق الأراضي التي سيطرت عليها روسيا يمثل سلسلة من التحديات السياسية والعسكرية بالنسبة لكييف وداعميها الغربيين، الذين يريدون تجنب الوصول لطريق مسدود".