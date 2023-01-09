"مواد متطرفة".. مساعٍ روسية لحظر الخرائط التي تشكك في وحدة أراضي البلاد

قالت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، أمس الأحد، إن الحكومة أبدت دعمها لتعديل تشريعي يعتبر الخرائط التي تشكك في "وحدة الأراضي" الرسمية للبلاد مواد متطرفة يعاقب عليها القانون.

وذكرت الوكالة أن تعديل قانون مكافحة التطرف في روسيا ينص على أن "الخرائط والوثائق والصور الأخرى التي تشكك في وحدة أراضي روسيا" سيتم تصنيفها على أنها مواد متطرفة.