مقتل شرطي وإصابة العشرات في قصف روسي على مبنى للشرطة الأوكرانية

قُتل شرطي وأصيب آخرون، في قصف صاروخي روسي على مبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا، اليوم الجمعة، وفقاً لوزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو .

وكتب كليمينكو على تطبيق تيليغرام أن مبنى الشرطة الإداري دُمر وأن عمال الإنقاذ أخرجوا عدة أشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وذكر كليمينكو أن عدد المصابين بلغ 25 شخصا لكن سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي قال لاحقا إن نحو 40 أُصيبوا.

وكتب كليمينكو في منشور على تيليغرام: "قُتل شرطي جراء هجوم روسي"، وأرفق بالمنشور صورا تظهر مبنى تحول إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجلا على نقالة.

وقال ليساك إن الهجوم تسبب في تدمير ثلاثة مبان إدارية، مضيفا أن سبعة مبان سكنية، منها مبنى شاهق الارتفاع، لحقت بها أضرار.

وشنت روسيا أيضاً خامس هجوم بالطائرات المسيرة، هذا الأسبوع، على منطقة أوديسا جنوب البلاد والتي توجد بها موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود ونهر الدانوب. وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا عبر تطبيق تيليغرام: "خلال الليل، هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا للمرة الخامسة هذا الأسبوع".

وذكر مسؤولون أن الدفاعات الجوية أسقطت 16 من أصل 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما قالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة أوديسا وطائرتين أخريين فوق منطقة ميكولايف.

وأوضح كيبر أن مبنى غير سكني تعرض لأضرار بسبب حطام طائرة مسيرة لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا في منطقة أوديسا.

وقال مسؤولون إقليميون إن روسيا هاجمت أيضا منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد ومنطقة سومي في الشمال الشرقي بالصواريخ؛ مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين أصيبا في منطقة سومي ونشرت مقطع فيديو يظهر رجال الإنقاذ وهم ينتشلون امرأة مصابة من حفرة أحدثها الانفجار. وذكرت في بيان أنه تم إنقاذ امرأة عمرها 65 عاما ورجل عمره 70 عاما بعد أن تعرض مبنى سكني مكون من طابقين لأضرار.