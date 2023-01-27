اليابان تشدد العقوبات على روسيا بعد هجمات على أوكرانيا

شددت اليابان العقوبات على روسيا، اليوم الجمعة، في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلا عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.

ويأتي القرار بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية على أوكرانيا، أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل، الخميس، بعد تعهد ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات التي يمكن أن تساعدها في مواجهة أي هجوم روسي جديد.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان: "في ضوء الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود الدولية لتأمين السلام، ستطبق اليابان حظرا على الصادرات تماشيا مع الدول الكبرى الأخرى".