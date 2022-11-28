الجيش الإسرائيلي يوقف 3 من جنوده ألقوا "قنبلة انتقامية" على فلسطينيين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أوقف ثلاثة من جنوده، يوم الإثنين، بعد مزاعم عن إلقائهم قنبلة بدائية الصنع على فلسطينيين بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، في رد انتقامي على خطف جثة فتى الأسبوع الماضي.

وقال الجيش إن مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد تصاعدا للعنف منذ آذار/مارس، خطفوا الأربعاء جثة طالب درزي إسرائيلي من مستشفى في جنين حيث نُقل بعد تعرضه لحادث سير.

وأثار الحادث توقعات باحتمال أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما لاستعادة جثة الفتى، لكنها أُعيدت بهدوء بعد مفاوضات شاركت فيها الأمم المتحدة واستمرت نحو 30 ساعة، حسبما قال دبلوماسي.

ولم يعلن المسلحون عن دوافعهم، لكن فلسطينيين تظاهروا في جنين في اليوم نفسه مطالبين بالإفراج عن رفات أقاربهم الذين تحتجزهم إسرائيل حسبما يقولون.