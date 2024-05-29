معاريف: تكتل يميني جديد يلوح بالأفق يهدد بإنهاء حقبة نتنياهو

قدَّرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن يبدأ العد التنازلي لسقوط حكومة بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، الذي سيشهد تفعيل مبادرة، تعود لزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني الليبرالي المعارض، أفيغدور ليبرمان.

والهدف من مبادرة ليبرمان تشكيل تكتل حزبي يميني ليبرالي رسمي، يمكنه أن يحل محل حزب "الليكود".

وهذا التكتل سيتشكل بالتعاون مع جدعون ساعر، المستقيل أخيرًا من الائتلاف، إثر رفض ضمه لمجلس الحرب.

النواة الأولى

نقطة القوة التي تحظى بها المبادرة، والتي ستشمل تفعيل غرفة عمليات مشتركة للحزبين، تتمثل في وجود حالة من الإحباط العميق لدى ناخبي "الليكود" جراء سياسات نتنياهو وإخفاقاته المتتالية.

ومن ثم قد يوفر ظهور تكتل حزبي، يميني ليبرالي جديد، بشكل محتمل، استجابة لتطلعات ناخبي اليمين.

الصحيفة رأت أن سقوط نتنياهو، لو حدث، سينبع من أول اجتماع دعا إليه ليبرمان، بحضور ساعر، الذي يقف على رأس حزب "اليمين الرسمي" المنسحب من شراكته مع كتلة "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس.

كما سينضم للاجتماع اليوم، زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي.

وتوقعت أن يشكل الاجتماع النواة الأولى لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لأحزاب المعارضة، تهدف إلى إسقاط حكومة نتنياهو وتبكير موعد الانتخابات العامة.

الانفجار الكبير

الهدف الأساس المعلن من وراء تشكيل غرفة العمليات المشتركة، هو وقف السياسات الفاشلة لحكومة نتنياهو التي تقود البلاد نحو كارثة.

وذكرت الصحيفة أن تشكيل غرفة العمليات المشتركة سيعد بداية ما سمَّته "الانفجار الكبير".

هذا الانفجار، من وجهة نظر الصحيفة، سيخلق حزبًا يمينيًّا ليبراليًّا جديدًا سيضم في المرحلة الأولى حزب ليبرمان وحزب ساعر، أضف إليهما رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.