قصف روسي جديد للبنية التحتية الأوكرانية

تعرضت البنية التحتية الحيوية في أنحاء أوكرانيا للقصف مجددا السبت، إذ أعلنت عدة مناطق عن استهداف منشآت للطاقة، فيما تم إسقاط صواريخ في مناطق أخرى.

وأعلن مسؤولون محليون عن تضرر منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك، وسجلت مناطق أخرى مشكلات تتعلق بالكهرباء.

وكتب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على تيليغرام: "هجوم صاروخي آخر من الإرهابيين الذين يقاتلون ضد البنية التحتية المدنية والشعب".

في السياق، قال أندريه نيبيتوف قائد شرطة منطقة كييف: "القوات الأوكرانية أسقطت صاروخا روسيا فوق المنطقة"، ونشر صورة تظهر عمودا من الدخان يتصاعد من غابة قال إن حطام الصاروخ سقط فيها.