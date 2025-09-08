البيت الأبيض: ترامب "لم يوقّع" على الرسالة المفترضة إلى إبستين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوقّع أو يعد أي رسم في الرسالة المفترضة إلى جيفري إبستين المتّهم بارتكاب جرائم جنسية، التي نشرها الاثنين مشرّعون ديموقراطيون، وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على منصة إكس "كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها"، مشدّدة على أنّ الرواية "خاطئة"، ومؤكدة أنّ الفريق القانوني لترامب سيواصل "بتشدّدِِ مقاضاة" صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كانت أول من أفاد بوجود الرسالة.

ونشر مشرّعون ديمقراطيون الاثنين رسالة يُفترض أن دونالد ترامب أرسلها الى رجل الأعمال جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين عام 2003، وكان الرئيس الأمريكي قد نفى وجودها.

ونشر أعضاء ديمقراطيون في لجنة بمجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي الرسالة التي تتضمن رسما لامرأة عارية وتتحدث عن "سرّ" مشترك بين ترامب ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا، وتحمل توقيع ترامب.