تمرد في صفوف شرطة لندن

قرر عدد من عناصر شرطة لندن المسلحة التخلي عن حمل أسلحتهم بعد توجيه اتهام بالقتل لشرطي أطلق النار على شاب أسود وأرداه قبل عام.

وفي أعقاب التعبير عن الاستياء بشكل غير عادي وغير مسبوق، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان عن "دعمها الكامل" لعناصر الشرطة المسلحة الذين "يخاطرون بحياتهم لضمان أمننا".

وأضافت أنّ عناصر الشرطة الذين "يتعين عليهم اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية تحت ضغط غير عادي" يجب ألا "يخافوا من أن يجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بسبب قيامهم بواجبهم".

ومثل شرطي أمام القضاء الخميس بتهمة قتل الشاب كريس كابا البالغ 24 عامًا، والذي أثار قتله تظاهرات وأحيا الجدل بشأن العنصرية في صفوف الشرطة.