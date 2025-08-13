إستونيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا رفيعًا بتهمة "التدخل" في شؤونها

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الأربعاء، أنها قررت طرد دبلوماسي روسي على خلفية "التدخل المتواصل" في شؤون الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفق وكالة "فرانس برس".

وأفاد وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا في بيان بأن "الدبلوماسي المعني تورط بشكل مباشر ونشط في تقويض نظام إستونيا الدستوري والقانوني.. يتعيّن وضع حد لتدخل السفارة الروسية المتواصل في الشؤون الداخلية لجمهورية إستونيا".

وقالت وزارة الخارجية، "ستطرد إستونيا السكرتير الأول للسفارة الروسية في تالين بتهمة تقويض النظام الدستوري الإستوني، وتأجيج الانقسام المجتمعي، والمساهمة في جرائم ضد الدولة، بما في ذلك انتهاكات متعددة للعقوبات".

وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن أنظمة دول البلطيق تسير في طليعة المواجهة وتدمر ما تبقى من الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من أن خلق المزيد من التوتر على حدود روسيا لا يصب في مصالحها الأمنية.