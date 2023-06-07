الكنيست الإسرائيلي قد يحسم مصير التعديلات القضائية الأسبوع المقبل

يجري الكنيست الإسرائيلي تصويتا الأسبوع المقبل، قد يحسم مصير مساعي ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد للحد من سلطة المحكمة العليا، وهي خطوة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في البلاد منذ سنوات.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان في 14 يونيو حزيران اثنين من نوابه للانضمام إلى لجنة مهمتها اختيار قضاة، من بينهم قضاة المحكمة العليا، التي تعد واحدة من الكيانات القليلة المعنية بمراقبة السلطات والتوازن بينها في النظام السياسي الإسرائيلي.

وكان تشكيل اللجنة، التي ستضم تسعة أعضاء من المشرعين وكبار القضاة والوزراء والمحامين، محور أزمة التعديلات القضائية التي تحولت لمعركة عن طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية، وبدأت في يناير كانون الثاني حين أعلنت الحكومة عن خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية.

وأثارت خطة الحكومة احتجاجات، وعبّرت قوى غربية عن قلقها من مدى تأثير هذه التعديلات على سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل.