فرنسا تتجه إلى "هيكلة وضع المسلمين"

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لإعادة تنظيم وضع ممثلي الإسلام في بلاده على شكل اتحاد.

وطالب دارمانان خلال افتتاح الدورة الثانية لأعمال منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف)، بهيكلة أفضل لوضع ممثلي الديانة الإسلامية التي تعد الديانة الثانية في البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "سيكون هناك الآن وضع الإمام في فرنسا"، وطلب من منتدى الإسلام في فرنسا "العمل في غضون ستة أشهر على إنشاء" مثل هذا الوضع.

وعلى عكس الكهنة والقساوسة والحاخامات في الديانات الأخرى، لا يتعين على الأئمة بالضرورة تلبية متطلبات المناهج الدينية.

وأشار الوزير إلى أنه في بلد يحكمه مبدأ العلمانية، فإن الأمر متروك للمسلمين "لتحديد الوضع الديني" للأئمة.

وتابع: "نحن بحاجة أيضاً إلى الحماية الاجتماعية، مع الأئمة العاملين، ومستوى من المعايير اللغوية والأكاديمية، استناداً إلى الدورات التدريبية الأربع والثلاثين القائمة حول "العلمانية".

ودعا الوزير الفرنسي إلى ما يسميه بـ"هيكلة الإسلام"، ويقصد بذلك المصطلح وضع ممثلي المنظمات الإسلامية والأئمة في فرنسا في اتحاد.

وأردف: "ليس من اختصاص الدولة أن ترأس هذه الهيكلة"، مشجعا منتدى الإسلام في فرنسا، على تنظيم نفسه "مثل وجود اتحاد للبروتستانت" في البلاد.

ووفقاً للوزير الفرنسي، فإن هيكلة وضع المسلمين، هي تحدٍ طويل الأمد، والذي كان دائمًا يواجه التنافس بين الجنسيات المختلفة.

ومن أجل وضع حد لـ "الإسلام الانفصالي"، منعت السلطات العمومية منذ يناير/كانون الثاني وصول "الأئمة المنتدبين" من المغرب والجزائر وتركيا، وكان عددهم حوالي 300 شخص.